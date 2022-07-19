BIST 2.461
DOLAR 17,56
EURO 17,88
ALTIN 964,01
HABER /  GÜNCEL

KYK kredi borçlarında e-Devlet kontrolü yapanlar şok yaşadı! Sosyal medyadan tepki yağdı

KYK kredi borçlarında e-Devlet kontrolü yapanlar şok yaşadı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Milyonlarca üniversite mezununun beklediği KYK kredisi düzenlemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine sonrası açıkladı. Ancak borçlarını e-Devlet üzerinden kontrol edenler anapara üzerine işletilen farkın da anaparaya eklenerek toplam borcunun yüksek göründüğünü söylerek tepki gösterdi. Bunun sistemsel bir hata olup Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası düzeltmesi bekleniyor.

Abone ol

Üniversite öğrencisiyken KYK kredisi alıp geri ödemesinde yurt içi üretici fiyat endeksi işletilmesi nedeniyle anaparası katlandığı için zorluk yaşayanların tepkisi üzerine hükümet adım atarak artık sadece anaparanın ödenmesi kararını açıkladı. Ancak borcunu kontrol edenler farkın da anaparaya eklendiğini gördü.

Merkez Bankası Eski Başkanı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, öğrencilerin bu konuya ilişkin görsellerle tepkisini paylaşarak "Anlaşılan o ki, açıklama tarihine kadar işlemiş faiz anaparaya ilave edilmiş ve bu faizli tutar sabitlenmiş ve bundan sonra faiz işletilmeyecek.Kısaca karar tarihine kadar işlemiş faiz silinmiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası KYK kredisinin son durumunu kontrol eden borçlular, kredisinin anaparasının üzerine eklenen farkın da toplama dahil edildiğini öne sürerek ekran görüntülerini sosyal medyadan paylaştılar.

 

Sistemsel hata olabilir
e-Devlet üzerinden sorgulama yapanların karşılaştığı bu hatanın sistemsel olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor

kyk
ÖNCEKİ HABERLER
Ege Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Ege Üniversitesi taban puanları 2022 2 yıllık-4 yıllık bölüm puanları-kontenjan bilgisi
Yumurtaya yüzde 50 zam geldi! Rekor artış... Koli fiyatı 50 liraya dayandı
Yumurtaya yüzde 50 zam geldi! Rekor artış... Koli fiyatı 50 liraya dayandı
Saadettin Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşında Mahmud Ustaosmanoğlu hayatı
Saadettin Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşında Mahmud Ustaosmanoğlu hayatı
Teöristlerin kökü kazınacak! 530 personelle Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı
Teöristlerin kökü kazınacak! 530 personelle Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş EYT için yol haritasını açıkladı! En uygun formül...
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş EYT için yol haritasını açıkladı! En uygun formül...
Adana'da DEAŞ'a operasyon 5 kişi gözaltında
Adana'da DEAŞ'a operasyon 5 kişi gözaltında
Tahran'da kritik 3'lü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı
Tahran'da kritik 3'lü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı
TOKİ başvuru şartları 2022 İstanbul nasıl yapılır katılım ücreti kaç para oldu?
TOKİ başvuru şartları 2022 İstanbul nasıl yapılır katılım ücreti kaç para oldu?
Marketlerin indirim oyunu bitmiyor! Sanal markete ceza yağdı
Marketlerin indirim oyunu bitmiyor! Sanal markete ceza yağdı
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?