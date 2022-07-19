Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş EYT için yol haritasını açıkladı! En uygun formül...
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi.Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmanın yol hartirasını açıkladı.
Bakan Bilgin açıklamasında, "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.
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