BIST 2.454
DOLAR 17,55
EURO 17,88
ALTIN 964,01
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş EYT için yol haritasını açıkladı! En uygun formül...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş EYT için yol haritasını açıkladı! En uygun formül...

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmanın yol hartirasını açıkladı.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zamlı maaşlar yatıyor! Emekliye ek ödeme müjdesi uzmanı örnekle açıkladı
Foto Galeri Zamlı maaşlar yatıyor! Emekliye ek ödeme müjdesi uzmanı örnekle açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da DEAŞ'a operasyon 5 kişi gözaltında
Adana'da DEAŞ'a operasyon 5 kişi gözaltında
Tahran'da kritik 3'lü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı
Tahran'da kritik 3'lü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı
Marketlerin indirim oyunu bitmiyor! Sanal markete ceza yağdı
Marketlerin indirim oyunu bitmiyor! Sanal markete ceza yağdı
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?
İnanılır gibi değil! İki yıl sonra komadan çıktı, saldırganın adını açıkladı
İnanılır gibi değil! İki yıl sonra komadan çıktı, saldırganın adını açıkladı
Cübbeli Ahmet Hoca 'kaset'e hodri meydan dedi! Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kasetler cinsel içerikli değil
Cübbeli Ahmet Hoca 'kaset'e hodri meydan dedi! Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kasetler cinsel içerikli değil
Bir yıldan az süre kaldı! Partiler seçim hazırlıklarına başladı
Bir yıldan az süre kaldı! Partiler seçim hazırlıklarına başladı
Ankara merkezli çok sayıda ilde komiser yardımcılığını soruşturmasında FETÖ operasyonu
Ankara merkezli çok sayıda ilde komiser yardımcılığını soruşturmasında FETÖ operasyonu
Ortalığı kan gölüne çevirdiler! Mahkumlar arasında isyan ve çatışma çıktı: En az 13 ölü
Ortalığı kan gölüne çevirdiler! Mahkumlar arasında isyan ve çatışma çıktı: En az 13 ölü
AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi CHP'li başkanlar için performans raporu açıklayacak
AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi CHP'li başkanlar için performans raporu açıklayacak