Tahran'da kritik 3'lü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'lü zirve için gittiği Tahran'da; İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle geldiği İran’ın başkenti Tahran’da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran temasları çerçevesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek. Erdoğan daha sonra Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na ve İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve'ye katılacak.

Astana formatındaki zirvede, Suriye’deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor. Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.