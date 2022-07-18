Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının en çok seyredilen moda ve eğlence programı Doya Doya Moda yeni sezonu ile başlıyor. Bu sezon jüri koltuğuna oturan yeni isimlerden biri de ünlü modacı Serdar Uzuntaş oldu. Peki kimdir Serdar Uzuntaş, kaç yaşında ve aslen nereli? Milano'da bir çok moda eğitimi alan Serdar Uzuntaş 47 yaşında ve serdaruzuntas instagram adresini kullanıyor.

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TV 8 ekranlarının en çok seyredilen moda yarışması Doya Doya Moda bugün başlıyor. Sevilen moda yarışmasında jüri koltuğuna oturan yeni isimlerden biri de Serdar Uzuntaş oldu. Moda eğitimi alan ve yıllarca Milano'da kalan Serdar Uzuntaş 47 yaşında. Kendi erkek hazır giyim markası Serdar Uzuntaş şimdilerde kendi adını taşıyan bir giyim markasının sahibi.

Serdar Uzuntaş 1975 İzmir doğumludur ve 47 yaşının içindedir. Daha 30’lu yaşlarda görünmesine rağmen 47 yaşında olan Serdar Uzuntaş moda tasarımcıdır. İzmir’de lise eğitimini tamamladıktan sonra Vakko isimli bir firmada satış elemanı olarak meslek hayatına başlayan Serdar Uzuntaş moda zevki önce müşterilerin sonra da mağaza yetkililerinin dikkatini çekmiştir. Makedon göçmeni İzmirli bir ailenin oğlu olan Serdar Uzuntaş V2K markasından gelen teklif ile V2K’ye yönetici olarak işe başlamıştır. V2K markası ile tasarımlara daha da ilgi gösteren Serdar Uzuntaş Milano da bir çok moda eğitimi almıştır. İlk çizimlerini de burada yapmaya başlayan Serdar Uzuntaş şimdilerde kendi erkek hazır giyim markası Serdar Uzuntaş’ı kurmuştur. Şimdilerde bir çok erkek Serdar Uzuntaş’ın markasını giyebilmek için sıraya giriyor

Serdar Uzuntaş 1975 yılında İzmir de doğmuştur. Serdar Uzuntaş 2022 yılı itibari ile 47 yaşının içindedir.

Serdar Uzuntaş aktif olarak İnstagram ve Twitter platformlarını kullanmaktadır. İnstagramda 36 bin takipçisi vardır. Twitterde ise 2 bin takipçisi vardır. Serdar Uzuntaş’ın İnstagram adresi @serdaruzuntas