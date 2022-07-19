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Ortalığı kan gölüne çevirdiler! Mahkumlar arasında isyan ve çatışma çıktı: En az 13 ölü

Ortalığı kan gölüne çevirdiler! Mahkumlar arasında isyan ve çatışma çıktı: En az 13 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ilk belirlemelere göre 13 mahkum hayatını kaybetti.

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Ülkenin Santo Domingo de los Colorados kentindeki bir hapishanede, mahkumlar arasında isyan ve çatışma çıktı.

Kapsamlı Bakım Hizmetleri Servisinden yapılan açıklamaya göre, cezaevinde yaşanan kavga nedeniyle 13 mahkumun öldü, 2 kişi de yaralandı. Polis ve silahlı kuvvetler, olayları kontrol altına almak amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Olaylara ilişkin savcılık tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Aynı hapishanede daha önce 44 mahkum ölmüştü

Santo Domingo hapishanesinde, Mayıs 2020'de meydana gelen isyan ve çatışmalarda 44 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Ekvador'da, en son 9 Mayıs'ta ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde isyan ve çatışma çıkmış, 43 mahkum yaşamını yitirmiş, akabinde 100'den fazla kişi firar etmişti.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.

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