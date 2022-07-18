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Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı

Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı

Balıkesir İli genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar Ağustos ayı sonuna kadar yasaklandı. Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına ancak kontrollü olarak girilebilecek ve bu alanlarda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecek.

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Meteorolojiden alınan son bilgilerle önümüzdeki günlerde yükselmesi beklenen hava sıcaklıklarının ve etkili olan rüzgârın orman yangını riskini arttırmasına karşı Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararla yeşil vatan koruma altına alındı.

Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu’nun 11 Mayıs 2022 tarihinde aldığı kararda "Yangın tehlikesinin artması halinde, Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlike alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş-çıkışlar, 6831 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca "Valilik Oluru" alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır" hükmü yer alıyor.

Komisyonun aldığı kararın ardından açıklamada bulunan Vali Hasan Şıldak, "İlimiz geniş ormanlık alanlara sahip bir coğrafyada bulunuyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması söz konusu, buna rüzgar da şiddetli bir şekilde eşlik ediyor ve bu faktörler yangın riskini arttıracak. Bizler de orman varlığımızı korumak amacıyla 18 Temmuz'dan itibaren Ağustos ayının sonuna kadar bütün ormanlara alanlara giriş-çıkışları yasakladık. Ayrıca, vatandaşlarımız mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına ancak kontrollü olarak girilebilecek ve bu alanlarda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecek. Tüm Balıkesirli hemşehrilerimizden ormanlarımızı korumak için verdiğimiz mücadeleye destek olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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