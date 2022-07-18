Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber!

Dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olmasına karar verilen Josef de Souza'nın tedavisi 2.5 ay sürecek.

Abone ol

Beşiktaş'ta Josef fe Souza sahalardan 2,5 ay uzak kalacak. Brezilyalı oyuncu, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacak.

Dizindeki sıvı birikimi nedeniyle bir süredir tedavi gören Souza, sakatlığını atlatamadı.

Son olarak Portekiz'e giden ve Porto Kulübü doktoru Nelson Pulga ile de görüşen Brezilyalı oyuncunun ameliyat olmadan dizindeki sorunu atlatamayacağına karar verildi.

Kısa süre içinde ameliyat olacak 33 yaşındaki oyuncunun tedavisi yaklaşık 10 hafta sürecek.