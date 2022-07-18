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Fenerbahçe'nin eski yıldızı yeniden Süper Lig'de! İmza için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı yeniden Süper Lig'de! İmza için İstanbul'a geldi

Süper Lig takımı Gaziantep FK'nın anlaştığı eski Fenerbahçeli Lazar Markovic İstanbul'a geldi.

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın anlaştığı eski Fenerbahçeli Lazar Markovic İstanbul'a geldi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK, sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Gaziantep temsilcisi, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe 'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev alan Lazar Markovic'le anlaşma sağladı.

Markovic, İstanbul'a geldi
Gaziantep FK'nın anlaşma sağladığı Sırp yıldız, sabah saatlerinde Belgrat'tan İstanbul'a geldi.

Lazar Markovic bugün Gaziantep için sağlık kontrolünden geçecek.

Geçen sezon performansı
28 yaşındaki Sırp hücumcu, geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı. Markovic, 2015-2016 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de ise 21 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti. 

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