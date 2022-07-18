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Benzine kallavi indirim! Bu gece yarısı benzin 96 kuruş ucuzladı! Motorin ve LPG'ye ise...

Benzine kallavi indirim! Bu gece yarısı benzin 96 kuruş ucuzladı! Motorin ve LPG'ye ise...

Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim geldi. 19 Temmuz 2022 itibariyle benzine kallavi indirim geldi. Benzin indirimi bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Motorin ve LPG'ye indirim var mı?

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Dünya piyasalarında petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesinin ardından akaryakıt ürünlerine indirim beklentileri arttı. Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. 18 Temmuz 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları nasıl? İndirim var mı?

Benzine 96 kuruş indirim geldi
19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirim geldi. Benzindeki indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Bu gece yarısından itibaren gelen 96 kuruş indirimin ardından benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına geriledi.

18 Temmuz akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 23,69
LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 25,56 TL
Benzin litre fiyatı 23,75
LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 23,75
LPG litre fiyatı 10,33 TL

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