Kurban Bayramı'nın peşine kırmızı ete zam geldi ikinci zam yolda

Kırmızı ete artan maliyetler nedeniyle 5 lira zam geldi. Et fiyatlarına önümüzdeki günlerde tekrar 5 lira daha zam gelmesi bekleniyor.

Abone ol

Kurban bayramında hem vatandaşın alım gücünün düşmesi hem de yeterli hayvanın kurban pazarlarına getirilmemesinden dolayı bu yıl kurban bayramında hayvan satışları ciddi oranda düşerken, bayramın hemen sonrasında kırmızı et fiyatlarına bugünden itibaren kiloda 5 lira zam geldi. Et fiyatlarına önümüzdeki günlerde ikinci bir 5 lira daha zam gelmesi bekleniyor.

Milli Gazete'nin haberine göre artan yem maliyetleri ve yeterli hayvan sayısının bulunmamasından dolayı kurban bayramının hemen sonrasında et fiyatlarına zam geldi. Karkas kesim fiyatları bugün 5 lira artarken, önümüzdeki günlerde fiyatlara ikinci bir 5 lira daha zam gelmesi bekleniyor. Gelen zamlarla birlikte yağlı karkas kesim fiyatları 98 lira olurken, yağsız karkas kesim fiyatları da 100 liranın üstüne çıktı.

Karkas kesim fiyatlarına ortalama 5 lira zam gelmesi kıyma ve kuşbaşı fiyatlarını da aynı oranda artırdı.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kurban bayramının hemen ardından karkas kesim fiyatlarının artmasının normal bir durum olmadığını belirterek, fiyatlardaki artışın ana nedeninin ülkede yeterli hayvan sayısının bulunmamasına bağladı. Et satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını da dile getiren Tunç, otellerde de menülerin değiştirildiğini, geçmiş yıllarda olduğu gibi turizm sezonuyla birlikte ete olan talebin bulunmadığını bildirdi. Sektörde ciddi bir belirsizlik yaşandığını, işletmelerin bir çoğunun kapasitesinin altında çalıştığını ifade eden Tunç, “et artık dar gelirlinin aklına gelmiyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi et tüketimi olmuş olsa ne yaparız bilemiyorum, çünkü ülkede yeterli hayvan yok” dedi.