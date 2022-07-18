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Dolar 22 lira olacak! Dünyaca ünlü yatırım bankasından korkutan tahmin

Dolar 22 lira olacak! Dünyaca ünlü yatırım bankasından korkutan tahmin

Dolar/TL kuru 2022'nin zirvesine çıkarken küresel yatırım bankalarından Societe General'ın Türk Lirasına ilişkin tahmini belli oldu. Banka yıl sonunda Dolar/TL kurunun 22’ye çıkacağı tahmininde bulundu.

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Dolar/TL kuru 2022'nin zirvesine çıkarken küresel yatırım bankalarından Societe General'ın Türk Lirasına ilişkin tahmini belli oldu. Fransız Société Générale (SocGen) ABD’de resesyon ihtimalinin önümüzdeki birkaç ay daha piyasayı domine etmesini beklediklerini belirtirken aralarında TL’nin de bulunduğu birçok gelişen ülke para birimine karşı dolar tavsiyesinde bulundu.

Banka yıl sonunda Dolar/TL kurunun 22’ye çıkacağı tahmininde bulundu.

Phoenix Kalen liderliğindeki banka stratejistleri tarafından hazırlanan bilgi notunda, “Kısa vadede gelişen ülke para birimlerini daha fazla sorun bekliyor” ifadelerine yer verilirken düşen ABD büyüme beklentileri ve zayıflayan Çin ekonomik verilerinin yakında gelişen ülkelerin büyüme beklentilerine olumsuz yansıyacağı vurgulandı.

Banka Çin ekonomisinin toparlanmada zorluk yaşamasıyla birlikte emtia fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini ve emtia ithalatçısı ülkelerin, ihracatçı ülkelerden daha iyi bir performans sergileyebileceğini kaydetti.

SocGen ekonomistleri Latin Amerika ülkeleri para birimlerinin baskı altında kalmaya devam edeceğini belirtirken Çin’de para birimine yapılan müdahalenin son dönemde yaşanan kayıpların bir kısmını tersine çevirdiğini fakat düşüş eğilimini tersine çeviremeyeceği öngördü.

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