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Litvanya ve Polonya'nın ardından bir ülke daha harekete geçti! Bayraktar TB2 kampanyası başlattılar

Litvanya ve Polonya'nın ardından bir ülke daha harekete geçti! Bayraktar TB2 kampanyası başlattılar

RUSYA işgaline direnen Ukrayna'ya, Litvanya ve Polonya'nın ardından Norveç halkı da Bayraktar TB2 SİHA hediye etmek için bağış kampanyası başlattı.

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Litvanya ve Polonya'nın ardından Norveç'te de Ukrayna'ya Bayraktar TB2 tedarik etmek için bağış kampanyası başlatıldı.

Norveçli yatırımcı Mats Staugaard tarafından ilan edilen kampanya; "Ukrayna halkına Norveç'ten bir Bayraktar verin. Ukrayna'nın Putin'e karşı mücadelesine dayanışma gösterin" mottosuyla başlatıldı.

250 krondan fazla bağış yapan ilk bin kişi İHA'ya verilecek adın belirlenmesinde söz sahibi olacak

Litvanya halkının 1, Polonyalıların ise 3 Bayraktar almak için kısa süre içinde bağış topladığına dikkat çekilen duyuruda, "Tabii ki Norveç de aynısını yapmalı" denildi.

Her Norveçlinin 10 kron vermesinin yeterli olacağı belirtilen açıklamada; 250 krondan fazla bağış yapan ilk bin kişinin, İHA'ya verilecek adın belirlenmesinde söz sahibi olacağı kaydedildi.

Afişler caddelere ve sokaklara asıldı

Startına sosyal medyadan verilen kampanya, sokakta da varlık gösteriyor. Kampanyaya gönül verenler, afişler bastırıp bunları otobüslere ve sokaklara astı.

"Kampanya Norveç medyasında yeterince yer almıyor. Neyi bekliyorlar?"

Kampanyayı başlatanlardan biri, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Bağış kampanyamız Norveç medyasında yeterince yer almıyor. Neyi bekliyorlar? İsveç'in Bayraktar için bağış kampanyası başlatmasını mı?" diye sorarak, katılımın azlığına ve medya desteğinin olmayışına dikkati çekti.

İlk olarak Litvanya halkının ardından da Polonyalıların başlattığı Bayraktar TB2 kampanyaları, büyük ses getirmişti. Söz konusu gelişmelerin akabinde Baykar Teknoloji de Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz vereceğini duyurmuştu. Toplanan 6 milyon euro'nun da Ukrayna'ya başka askeri teçhizat sağlama ve insani yardım için kullanılmasına karar verilmişti.

Litvanya; Ukrayna'ya bağışladıları Bayraktar TB2 SİHA'ya "Vanagas" adını vermişti.

Kaynak: Haber7

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