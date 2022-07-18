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Bakan Hulusi Akar'dan kırmızı hat için sevindiren haber

Bakan Hulusi Akar'dan kırmızı hat için sevindiren haber

Dünyanın özellikle de Avrupa'nın gözünün üzerinde olduğu Ukrayna tahıllarının çıkarılması için açılacak koridorla ilgili beklenen haber geldi. Türkiye'de yapılan toplantılar anlaşma seviyesinde.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoruyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu hafta içinde bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirmişti. Birleşmiş Milletler temsilcileri, Türkiye, Rusya ve Ukrayna tarafları konunun çözümü için Türkiye'de toplantı yapmışlardı. Bu hafta içinde bir toplantı daha yapılacak.

FETÖ ile mücadelemiz sürüyor
FETÖ ile mücadele konusundaki yapılan eleştiriler için de konuşan Bakan Akar "FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi, yani 16 Temmuz 2016'da ne ise aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin ilişiği kesildi." dedi.

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