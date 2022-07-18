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Herkesi kahreden detay! Konyalı şehit yeni aldığı otomobiline binemedi

Herkesi kahreden detay! Konyalı şehit yeni aldığı otomobiline binemedi

Konyalı Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, Irak’ın Kuzeyinde şehit düştü. Koca'nın 1 ay önce kendisine aldığı otomobile binemeden şehit düştüğü ortaya çıktı. Şehidin defalarca ağabeyini arayıp 'lastiklerini değiştir, bakımlarını yaptır gelince bineceğim' dediği öğrenildi...

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Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda Metin Dağı bölgesinde temas araması faaliyeti yürütürken teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan babası Bayram ve ağabeyi Ali Koca taziyeleri kabul ediyor.

Şehidin ağabeyi Ali Koca kardeşinin ikinci girişinde uzmanlığı kazandığını söyledi. SABAH'a konuşan Koca, "Kardeşim çok hareketli bir çocuktu. Askerdeyken uzmanlığa başvurdu. Ancak elenmiş. Sonra buraya gelip çalıştı. Tekrar sınavlara girdi ve 2018 yılında uzman çavuş oldu. 1 yıl boyunca piyade komandoydu. 2019 yılında özel kuvvetlere başvurdu. Onu da başarılı bir şekilde kazandı. Komandoyken ilk görev yeri Suriye'ydi. Özel kuvvetlerde ise sürekli Şırnak'a gelip gidiyordu. 6 ay Libya'da görev yaptı. Nisan ayından Haziran'a kadar Irak'ta görev yaptı. Sonra Hakkari'ye geçti. Irak'a görev çıkınca tekrar oraya gitti ve şehit düştü" dedi.

Yeni aldığı arabasına binemedi 
Kardeşinin yeni aldığı arabasına binemediğini de ifade eden Ali Koca, "En son şehit olmadan önceki gün görüştüm. 1 ay önce yeni bir araba almıştı. Ağabey lastiklerini değiştir, bakımlarını yaptır gelince bineceğim dedi. Ama binmek nasip olmadı. Sürekli arabanın fotoğraflarını videosunu istiyordu. Belli değil ama bayrama gelirim diyordu. Çok hevesleri vardı. Ama en büyük hevesine kavuştu. Çok şükür rabbim ona şehitlik nasip etti. Rabbim inşallah bizlere de bu şehitliği nasip eder" diye konuştu.

Acılı baba: Seneye düğünün yapacaktık
Hüznü ve gururu bir arada yaşayan baba Bayram Koca ise şunları söyledi: "Yardım etmeyi çok severdi. Neşeli bir insandı. İnsanları güldürmeyi çok severdi. Yerinde duramazdı. Nişanlıydı. Nişanlısı üniversiteden mezun olacaktı seneye düğününü yapacaktık. En son şehit olmadan önceki Pazar günü görüşmüştü. Evin dışına kapı yapacaktık. Baba ben gelince o kapıyı yapacağım dedi. Ama olmadı. Cenabı Allah bizden daha çok sevmiş" ifadelerini kullandı.

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