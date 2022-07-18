BIST 2.437
DOLAR 17,50
EURO 17,74
ALTIN 965,16
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

Yunanistan'ı ayağa kaldıran harita NFT oluyor 1522 kişiye hediye edilecek

Yunanistan'ı ayağa kaldıran harita NFT oluyor 1522 kişiye hediye edilecek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye ettikleri "Denizlerdeki Misakımillimiz" haritasının NFT olarak hediye edileceğini duyurdu. Haritanın paylaşılması Yunanistan'dan tepkilere neden olmuştu.

Abone ol

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye ettikleri "Denizlerdeki Misakımillimiz" haritasının NFT'sinin (Nitelikli Fikri Tapu) 1522 kişiye hediye edileceğini bildirdi.

Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, haritanın NFT olarak düzenlendiğini bildirdi.

Sosyal medyada NFT'nin MetaMask kripto cüzdan adresine "#ÜlküOcaklarıHaritası" etiketiyle yorum yazan 1522 kişiye haritayı hediye edeceklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk milletinin denizlerdeki Kızıl Elma'sının vücut bulduğu Ülkü Ocakları Haritası, sahil güvenliğimizi, Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den gelen tarih şuurumuzu göstermekle birlikte 12 adayı içine alacak şekilde hazırlanmıştır. 1522 kişiye hediye edilmesinin amacı ise Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den beri gelen tarih şuurunu göstermektir."

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli'ye hediye edilen tablo için Almanya da tarafını seçti! Yunanistan'ı çıldırtmıştı Yunanistan çıldırmıştı! Bahçeli'deki harita için Miçotakis de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Yunanistan'ı çıldırtan Devlet Bahçeli fotoğrafı! Tüm medya bu haritayı konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Bingöl’de vakalar 20 kat arttı, İl Sağlık Müdürü Gündoğdu uyardı
Bingöl’de vakalar 20 kat arttı, İl Sağlık Müdürü Gündoğdu uyardı
Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında aslen nereli evli mi? Gülşah Saraçoğlu 2 kez boşandığı eşi kimdir?
Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında aslen nereli evli mi? Gülşah Saraçoğlu 2 kez boşandığı eşi kimdir?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başladı Bakan Özer detayları açıkladı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başladı Bakan Özer detayları açıkladı
CHP'nin Diyarbakır il başkanlığına kayyum atandı! Mahkemeden şoke eden karar
CHP'nin Diyarbakır il başkanlığına kayyum atandı! Mahkemeden şoke eden karar
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?
Serdar Uzuntaş kimdir kaç yaşında Serdar Uzuntaş ne iş yapıyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den flaş mesai saati açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den flaş mesai saati açıklaması
Garanti Bankası'ndan çalışanlarına üçüncü zam! Maaşlarda yüzde 91 artış yaptı
Garanti Bankası'ndan çalışanlarına üçüncü zam! Maaşlarda yüzde 91 artış yaptı
Vapur biniş ücretleri 2022 zam mı geldi İstanbulkart vapur öğrenci-tam geçiş ücreti
Vapur biniş ücretleri 2022 zam mı geldi İstanbulkart vapur öğrenci-tam geçiş ücreti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Avusturya ekibi ile kapışacak
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Avusturya ekibi ile kapışacak
Kocaeli YKS birincisi kim belli oldu! TYT ve yabancı dil sınavından 500 tam puan aldı
Kocaeli YKS birincisi kim belli oldu! TYT ve yabancı dil sınavından 500 tam puan aldı