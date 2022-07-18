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Kayseri'de 2 çocuk babası polis hayatını kaybetti

Kayseri'de 2 çocuk babası polis hayatını kaybetti

KAYSERİ'de 36 yaşındaki polis memuru Murat Soytürk kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. 2 Çocuk babası olan polis memuru için emniyette düzenlenen törende ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Soytürk, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Soytürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum polis memuru Murat Soytürk için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları ve merhumun yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından merhum Soytürk'ün özgeçmişi okundu.

Cenaze daha sonra Sivas'ın Gemerek ilçesine götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu sırada merhum polis memurunun yakınları da tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

Soytürk'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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