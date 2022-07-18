Cüneyt Arkın'ın arkasından konuştu! Nuri Alço: Bana 'Kurnazsın' dedi
Yeşilçam yıldızı Nuri Alço, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından konuştu. Alço, Cüneyt Arkın ile olan anılarından bahsetti.
Cüneyt Arkın ismiyle bilinen Fahrettin Cüreklibatır, 28 Haziran 2022 tarihinde hayata 85 yaşında gözlerini yummuştu. Aksiyon filmi denince akla gelen efsanenin ölümü, sanat camiası başta olmak üzere ülke genelinde üzüntüyle karşılandı.
Kendisi gibi Eskişehirli ve Yeşilçam efsanesi olan Nuri Alço, Cüneyt Arkın hakkında konuştu.
" Jackie Chan’den sonra ikinci"
Dünya aksiyon filmi denildiğinde rahatlıkla ikinci sırada olabilecek bir duayeni kaybettiklerini ifade eden Alço, “Öncelikle başımız sağ olsun. Kaybettiğimiz insan sadece Eskişehir’in değil Türkiye’nin duayeni ve çok büyük bir üstad, çok büyük bir aktör. Şu anda dünyada avantür filmlerde Jackie Chan’den sonra ikinci gelen bir aktör." dedi.
Alço "Mesleği sevdiği için doktorluğu bırakıp, kendisi aktörlüğe soyunan bir insan, kendisi gibi çocuklarını da yetiştiren çok da güzel bir aile babası” diye konuştu.