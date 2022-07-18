Türk Tabipler Birliği'nden imam hakkında suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği, Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya olayı sonrası doktorların yaptığı protesto eylemini eleştirirken "Öldürmez misin" şeklinde konuşan Konya’daki Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından sağlık çalışanlarına yönelik sözleriyle gündeme gelen Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür için suç duyurusunda bulunan TTB, imamın sözlerinin hekimlerin yaşam hakkını ihlal anlamına geldiğini belirtti.

Suç duyurusu metninde, sağlık çalışanlarının eylemlerinde acil hastaların, diyaliz hastalarının, acil ve riskli gebelerin, çocuk acillerinin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımının aksatılmadığı, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterildiği hatırlatıldı.

Suç işlemeye tahrik

İmamın sözlerinin hekimlerin yaşam hakkının ihlali de dahil her türlü davranışı meşrulaştırmaya çalıştığının vurgulandığı suç duyurusunda; “görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma”, “suç işlemeye tahrik”, “halkın kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlarından kamu davası açılması ve imamın cezalandırılması talep edildi.

İmam ne demişti?

Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından doktorların 2 günlük iş bırakma eylemine tepki gösteren imam Ahmet Gür, Cuma hutbesinde eylemi tahrik olarak nitelendirerek, “Hastanelerin hiçbirisi görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak adam var, günlük serum alacak adam var, tedavi olacak adam var. Yani bu ne getirir? Daha fazla doktorların öldürülmesini getirir, tahriktir” dedi.

Doktorlara saldırıyı ise şu ifadelerle meşrulaştırmaya çalıştı; “Sen vardın, hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, git bugün grevdeyiz. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim.”

Doktorların ve kamuoyunun tepkileri üzerine açığa alınan Ahmet Gür hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.