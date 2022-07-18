BIST 2.438
DOLAR 17,49
EURO 17,77
ALTIN 965,40
HABER /  DÜNYA

Starbucks İngiltere pazarından çıkıyor! Rakipleriyle mücadele edemedi

Starbucks İngiltere pazarından çıkıyor! Rakipleriyle mücadele edemedi

Dünyanın en ünlü zincirlerinden olan ve Türkiye'de yüksek şube sayılarıyla dikkatleri üzerine çeken Starbucks, İngiltere pazarından çıkmaya hazırlanıyor.

Abone ol

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın pandeminin ardından başlayan yüksek rekabet ve değişen tüketici tercihleri ​​nedeniyle İngiltere'den çıkmayı planladığı bildirildi.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, pandemi ve enerji krizi nedeniyle İngiltere'deki faaliyetini sonlandırmayı planlıyor.

BBC World'un haberine göre şirket, ülkeden çekilmesinin gerekçesini 'yüksek rekabet ve değişen tüketici tercihleriyle' açıkladı.

Haberde, 1000'den fazla kahve dükkanı ve 4 bin çalışanı olan Starbucks, danışmanlık şirketi Houlihan Lokey'den olası bir satın alım için alternatifleri değerlendirmede yardımcı olmasını talep etti.

Starbucks'ın İngiltere'yi gözden çıkarmasının ana gerekçelerinden birinin Pret A Manger, Tim Hortons ve Costa gibi bir dizi rakiple artan rekabet olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de toplamda 25 binden fazla kahve dükkanı bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Metrobüs biniş ücretleri 2022 yeni zamlı tarife öğrenci-tam İstanbulkart kaç para oldu?
Metrobüs biniş ücretleri 2022 yeni zamlı tarife öğrenci-tam İstanbulkart kaç para oldu?
Ses bombası yapımı videosunu izledi aynısını denerken patladı! iki gözünü kaybedebilir
Ses bombası yapımı videosunu izledi aynısını denerken patladı! iki gözünü kaybedebilir
İstanbulkart metrobüs tam bilet ücreti kaç para oldu güncel tarife
İstanbulkart metrobüs tam bilet ücreti kaç para oldu güncel tarife
Josep Borrell'den Türkiye'de geçen görüşmeler için açıklama
Josep Borrell'den Türkiye'de geçen görüşmeler için açıklama
Denizli'de korkunç olay! 18 yaşındaki eşine kurşun yağdırdı
Denizli'de korkunç olay! 18 yaşındaki eşine kurşun yağdırdı
İstanbulkart öğrenci metrobüs ücreti kaç para oldu yeni zamlı tarife
İstanbulkart öğrenci metrobüs ücreti kaç para oldu yeni zamlı tarife
Kur korumalı mevduatın en maliyetli olduğu ay oldu 37,2 milyar TL'ye çıktı
Kur korumalı mevduatın en maliyetli olduğu ay oldu 37,2 milyar TL'ye çıktı
Doğal gaz sonrası kömür fiyatları da yükselecek Savaş sonrası sıkıntıya girdi
Doğal gaz sonrası kömür fiyatları da yükselecek Savaş sonrası sıkıntıya girdi
İstanbulkart fiyatı zamlandı 18 Temmuz yeni İstanbulkart kaç para oldu?
İstanbulkart fiyatı zamlandı 18 Temmuz yeni İstanbulkart kaç para oldu?
Bursa'da 9 aylık bebek balkondan düşerek ağır yaralandı
Bursa'da 9 aylık bebek balkondan düşerek ağır yaralandı