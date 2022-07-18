Kur korumalı mevduatın en maliyetli olduğu ay oldu 37,2 milyar TL'ye çıktı

Haziran ayı kur korumalı mevduat ürününün bütçeye etkisi açısından en maliyetli ay olarak öne çıktı.

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Kur korumalı mevduatta tasarruf sahiplerine merkezi bütçeden ödenen kur farkı Haziran ayı itibariyle 37,2 milyar TL'ye yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre bu enstrümanda 1,04 trilyon lira birikti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Dövize dönüşüm hesapları hariç kur korumalı mevduatta tasarruf sahiplerine Haziran ayında 16,1 milyar TL'lik kur farkı ödemesi yapıldı.

Böylelikle Mart ayından bu yana kur korumalı mevduatın bütçe maliyeti 37,2 milyar TL'ye yükseldi.

Mayıs ayında Dolar/TL kurunda aylık olarak yüzde 10'u aşan yükseliş kaydedilirken, Haziran ayında da yüzde 2'ye yakın prim izlenmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise dolar/TL yüzde 14 yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre 1 Temmuz itibariyle kur korumalı mevduat büyüklüğü 1,04 trilyon TL'ye çıkmıştı.