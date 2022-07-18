BIST 2.438
DOLAR 17,49
EURO 17,77
ALTIN 965,40
HABER /  EKONOMİ

Kur korumalı mevduatın en maliyetli olduğu ay oldu 37,2 milyar TL'ye çıktı

Kur korumalı mevduatın en maliyetli olduğu ay oldu 37,2 milyar TL'ye çıktı

Haziran ayı kur korumalı mevduat ürününün bütçeye etkisi açısından en maliyetli ay olarak öne çıktı.

Abone ol

Kur korumalı mevduatta tasarruf sahiplerine merkezi bütçeden ödenen kur farkı Haziran ayı itibariyle 37,2 milyar TL'ye yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre bu enstrümanda 1,04 trilyon lira birikti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Dövize dönüşüm hesapları hariç kur korumalı mevduatta tasarruf sahiplerine Haziran ayında 16,1 milyar TL'lik kur farkı ödemesi yapıldı.

Böylelikle Mart ayından bu yana kur korumalı mevduatın bütçe maliyeti 37,2 milyar TL'ye yükseldi.

Mayıs ayında Dolar/TL kurunda aylık olarak yüzde 10'u aşan yükseliş kaydedilirken, Haziran ayında da yüzde 2'ye yakın prim izlenmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise dolar/TL yüzde 14 yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre 1 Temmuz itibariyle kur korumalı mevduat büyüklüğü 1,04 trilyon TL'ye çıkmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
18 Temmuz altın yükseliyor! Gram 966 lira oldu İslam Memiş altın fiyatları için bombayı patlattı
Foto Galeri 18 Temmuz altın yükseliyor! Gram 966 lira oldu İslam Memiş altın fiyatları için bombayı patlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Doğal gaz sonrası kömür fiyatları da yükselecek Savaş sonrası sıkıntıya girdi
Doğal gaz sonrası kömür fiyatları da yükselecek Savaş sonrası sıkıntıya girdi
İstanbulkart fiyatı zamlandı 18 Temmuz yeni İstanbulkart kaç para oldu?
İstanbulkart fiyatı zamlandı 18 Temmuz yeni İstanbulkart kaç para oldu?
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan muhalefete: Terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan muhalefete: Terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın
Okullar ne zaman açılacak 2022 eylül ayında kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman açılacak 2022 eylül ayında kaç gün kaldı?
Adliyede hareketli saatler! Polis gözaltına aldı olaydan önce 112'yi aramış
Adliyede hareketli saatler! Polis gözaltına aldı olaydan önce 112'yi aramış
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kaset' şantajına cevap! 'Ciddiye almıyorum' deyip 'yasak' istedi
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kaset' şantajına cevap! 'Ciddiye almıyorum' deyip 'yasak' istedi
Bakan Nureddin Nebati müjdeyi verdi: Akaryakıta yeni indirim geliyor
Bakan Nureddin Nebati müjdeyi verdi: Akaryakıta yeni indirim geliyor
Konyaspor-BATE Borisov maçının hakemi açıklandı
Konyaspor-BATE Borisov maçının hakemi açıklandı
Haziran ayında bütçe 31 milyar açık verdi Maliye Bakanlığı verileri açıkladı
Haziran ayında bütçe 31 milyar açık verdi Maliye Bakanlığı verileri açıkladı
Rusya doğal gazına alternatif için Avrupa'nın gözü Azerbaycan'da
Rusya doğal gazına alternatif için Avrupa'nın gözü Azerbaycan'da