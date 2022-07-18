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Haziran ayında bütçe 31 milyar açık verdi Maliye Bakanlığı verileri açıkladı

Haziran ayında bütçe 31 milyar açık verdi Maliye Bakanlığı verileri açıkladı

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri haziranda 181 milyar 19 milyon lira, bütçe giderleri 212 milyar 78 milyon lira oldu. Bütçe haziran ayında 31.1 milyar TL'lik açık verdi.Bir önceki ay bütçede 144 milyar TL'lik fazla kaydedilmişti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,9 artışla 181 milyar 19 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 87,1 artarak 212 milyar 78 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, haziranda 31 milyar 59 milyon lira açık verdi.

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