Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kaset' şantajına cevap! 'Ciddiye almıyorum' deyip 'yasak' istedi

İSMAİLAĞA cemaati içindeki liderlik savaşı kızışırken, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu,Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye "Şeyhliğini de ilan et de kasetlerini patlatalım" deyip bel altı kaset şantajı yaptı. Cübbeli Hoca, "Ciddiye de almıyorum muhattab da almıyorum" deyip dava açtı. Şantaj tehdidi kasetleri için savcılıktan yayın yasağı istedi...

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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatının ardından cemaat içinde liderlik kavgası bel altı vuruşlarla hızlandı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye ilişkin çok ağır iddialarda bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca, kendisini ciddiye almadığını söyledi. Ustaosmanoğlu hakkında dava açan Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medyada paylaşım rekoryları kıran şantaj videosu için de erişim engeli istedi.

Erkeksen şeyhliğini açıklada videolarını patlatalım...

Saadeddin Ustaosmanoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü’nün kasetleri bulunduğunu bunları açıklayacakları tehdidinde bulundu. Youtube üzerinden 4 saatlik bir video yayınlayan Saadeddin Ustaosmanoğlu, bu videodaki açıklamalarının fragman olduğunu, henüz filmin başlamadığını belirtti. Ahmet Mahmut Ünlü’nün Fas ve Emdonezya'dan kadınlar getirtip onlarla birlikte olduğunu iddia edip bunları kasetlerle ispat edeceklerini ifade etti. “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü “Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım” diye tehdit eden Saadeddin Ustaosmanoğlu, “Evet, Cübbeli Ahmet Mahmut artık perttir” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca: Ciddiye almıyorum

Cübbeli Ahmet Hoca, Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları üzerine Odatv'ye konuştu ve bu açıklamaları ciddiye almadığını belirterek, "Mahmut Efendi'nin cenazesinde mehdi oradaydı namaz kıldı. İşte efendim Mahmut Efendi tabuttan bir teveccüh etti, Tayyip Bey sessiz duruma döndü mealinde şeyler söyleyen bir kişiyi ben ciddiye almıyorum, muhattab almıyorum" dedi.

Fas'tan Tunus'tan, Cezayir'den kadınlarla yatmak için...

'Saygınlığına zarar verdi' diye erişim engeli istedi

Saadettin Ustaosmanoğlu’nun söz konusu yayını sonrası Cübbeli Ahmet'in de harekete geçtiği anlaşıldı. Ahmet Mahmut Ünlü adına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Saadettin Ustaosmanoğlu’nun ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘şantaj’, ‘iftira’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlediği öne sürüldü.

Savcılık dilekçesinde “Mezkûr paylaşım müvekkilimin maddi ve manevi huzur ve sükununu son derece şiddetli bir şekilde bozmuştur. Şüpheli tarafından sarf edilen tahkir edici, küçük düşürücü sözler hem müvekkil nezdinde ağır elem duygusuna sebep olmuş hem de dış dünyada müvekkilin saygınlığına zarar verme tehlikesi oluşturmuştur” denildi.

O video için erişim engeli istendi

Savcılık suç duyurusunun yanı sıra bir başvuru da İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yapıldı. Yayının yapıldığı Youtube’daki link için erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.

İlk dava! 'Karı pezevengi', 'gerzek' 'karılarla aşna fişne...' Öte yandan, Ahmet Mahmut Ünlü’ye yakın kaynaklar, Saadettin Ustaosmanoğlu’nun yaptığı son yayının gerisinde Ünlü ile aralarında bir davanın yattığı görüşünde. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Ünlü’nün şikâyeti üzerine açılmıştı. Anılan davada Ünlü, Ustaosmanoğlu’nun kendisine hakaret ettiği görüşünde.

Ünlü, Ustaosmanoğlu’nun 14 Aralık 2020’deki bir konuşmasında kendisine “Çakal, kadınlarla ayetleri vesile ederek aşna fişna eden tipsin sen, Rasputin, karı pezevengi, gerzek, ahlaksız, mayın eşeği, haksız rezil köpek, karı p*zevengi, pislik, şerefsiz, şarlatan, salak herif, medya maymunu” gibi sözlerle hakaret ettiği belirterek dava açmıştı.

Basit usulde yapılan yargılamada mahkeme, Ustaosmanoğlu’na 1.300 TL adli para cezası vermişti. Ünlü’nün avukatlarının yaptığı itiraz üzerine açılan davanın duruşması önümüzdeki eylül ayında görülecek.

Cübbeli Ahmet Hoca'ya hangi soruları sordu?

- 2009'da Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) hayattayken kime biat ettin?

- Benim mezarım türbe olur mu diye birine sordun mu?

- Efendi ne kadar yaşar diye bir şeyhe sordun mu?

- Endonezyalı Seyyid Neyfel Kaf'ı tanıyor musun? Bu adamın sana getirdiklerinden haberimiz var, bu adama ne kadar verdin? Bu adama getirttiklerini kimin evinde misafir ettin? Bu kadınları ne zaman açıklayacaksın?

- Kahire'deki pavyon sokaklarını biliyor musun? Kahire’deki adamla ne konuştun? Kahire'de aradığını bulamayınca Lübnan’a gittiğini biliyorum. Lübnan’dan dönerken getirdiğin nisaları da biliyoruz.

- Adil Öksüz evine geldiğinde sana mehdiden bahsetti mi?'