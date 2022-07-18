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İsmailağa cemaati karıştı Saadeddin Ustaosmanoğlu : Cübbeli Ahmet şeyhliğini açıkla kasetlerini patlatalım

İSTANBUL merkezli İslailağa cemaatinde liderlik kavgası patladı. Geçtiğimiz günlerde ölen İslailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu Youtube'da video yayınlayıp Cübbeli Ahmet Hoca'yı 'kasetle' tehdit etti.

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İsmailağa ceamatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun 23 Haziran'da ölümünün ardından tarikat içinde ‘post’ kavgası başladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, video çekerek doğrudan Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı. Saadeddin Ustaosmanoğlu Youtube hesabından yayınladığı videoda, Cübbeli Ahmet'i 'erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini yayınlayalım' diyerek tehdit etti. 

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Kökler Derneği isimli Youtube kanalından yaptığı 4 saatlik yayında alenen şunları söyledi:

-“Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman. Erkeksen şeyhliğini ilan et... Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur!”.

-Efendi hazretleri hayattayken kime biat ettin. Tarikat icazetini kimden aldın. Sorunun cevabını ver. Biz kasetlerle sorunun cevabını vereceğiz. Bu videolar elimizde haberin olsun. Bir an önce çık açıkla. Ya çık şeyhliğini ilan et gemileri yak kurtul. 

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