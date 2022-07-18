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İstanbulkart'a yüzde 100 zam! İBB'nin zammı sonrası güncel fiyatlar

İstanbulkart'a yüzde 100 zam! İBB'nin zammı sonrası güncel fiyatlar

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, yine tepki çekecek bir zam kararına imza attı. İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. İşte zamlı Marmaray, tam bilet, öğrenci abonman ücretleri...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, su ve ulaşım konusunda verdiği vaatleri unuttu. Seçimden önce ulaşım ücretlerinin sembolik olacağını söyleyen İmamoğlu yönetiminde zamların ardı arkası kesilmedi. İstanbul'da yüksek oranda yapılan zamlar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken yeni bir zam haberi daha geldi.

Güncel fiyatlar; yüzde 100 zam yaptılar
İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre, kişisel kart 35 TL’den 60 TL’ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı. Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

"Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce yaptığı açıklamada, İstanbul'da hane halkı giderlerinin en büyük paylardan birini ulaşım masraflarının oluşturduğunu söyleyerek, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak" vaadinde bulunmuştu.

Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı. Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş
ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükselt

Marmaray
Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya
çıktı.

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e,
15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35
istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya
yükseldi.

Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

İstanbul en pahalı il oldu
CHP'li İstanbul, 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu. 

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