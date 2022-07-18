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Şampiyon ligi ikinci eleme turu başlıyor Fenerbahçe için kritik gün

Şampiyon ligi ikinci eleme turu başlıyor Fenerbahçe için kritik gün

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 20 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında yarın ve 20 Temmuz Çarşamba günü, toplam 12 maç oynanacak.

Turnuvaya bu turdan katılan Türk temsilcisi Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 20 Temmuz Çarşamba TSİ 21.00'de karşılaşacak.

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Zürih (İsviçre)

19.00 Zalgiris (Litvanya)-Malmö (İsveç)

19.00 Pyunik (Ermenistan)-Diddeleng (Lüksemburg)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

20.45 Midtjylland (Danimarka)- AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Şkupi (Kuzey Makedonya)

20 Temmuz Çarşamba:

19:00 HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya)

20:00 Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

21:00 Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

21:00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe

21.15 Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova)

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