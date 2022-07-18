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Tarımda pazara gelmeden üretici enflasyonu yüzde 148! TÜİK açıkladı

Tarımda pazara gelmeden üretici enflasyonu yüzde 148! TÜİK açıkladı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 148,90 arttı, aylık yüzde 0,66 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı Tarım ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,98 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,91 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,32 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 15,48 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,39 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,69 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 64,63 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 70,00 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 277,14 ile lifli bitkiler ve yüzde 184,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,82 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 21,74 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 29,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 23,11 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 82 maddeden, 23 maddenin ortalama fiyatında azalış, 56 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşirken, 3 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.

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