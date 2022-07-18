DSÖ yeni salgın ilan etti! Koronadan sonra Marburg humması kabusu! Ölüm oranı yüzde 90, tedavisi yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), laboratuvarların bu ayın başlarında açıklanan iki vakada enfeksiyonları doğrulamasının ardından Gana'da Ebola benzeri Marburg virüsü hastalığının ilk salgınını ilan etti. DSÖ'den yapılan açıklamada, Senegal'deki bir laboratuvara gönderilen örneklerde Marburg virüsü tespit edildiği belirtildi.