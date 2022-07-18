Beşiktaş'ta transfer atağı 2 futbolcuda mutlu sona yaklaşıldı

Avusturya kampını noktalayan Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor forması giyen Emrecan Uzunhan ve Çaykur Rizespor ’da top koşturan Emirhan Topçu’nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

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Beşiktaş 'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda Avusturya kampında eksik görülen mevkilerin belirlenmesinin ardından İspanya kampı öncesi 3 oyuncuyla el sıkışıldı. Beşiktaş'ın kasasından çıkacak bedeller netlik kazandı.

Domagoj Vida’nın boşluğunu Romain Saiss’le dolduran Beşiktaş’ta bir süredir savunma hattının iki genç Türk stoperle takviye edilmesi hedefleniyor. Bu plan doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran siyah-beyazlılar, İstanbulspor forması giyen Emrecan Uzunhan ve Çaykur Rizespor ’da top koşturan Emirhan Topçu’nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Emrecan için 2 milyon euro

Buna göre Kartal’ın 21 yaşındaki sol stoper Emrecan Uzunhan için İstanbulspor’la 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların bu paranın taksitler halinde ödenmesi konusunda uzun pazarlıklar sonucu sarı-siyahlı kulübü ikna ettiği ve transferin artık ıslak imzaya kaldığı vurgulandı. Beşiktaş’ın birkaç gün içinde Emrecan transferine resmiyet kazandırması bekleniyor.

Emirhan için 1 milyon euro

Kartal, Emrecan gibi solak ve 21 yaşında olan Emirhan Topçu’yu da kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlıların, Çaykur Rizespor’la 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı kaydedildi. Beşiktaş’ın bonservis bedelini yine taksitler halinde Karadeniz ekibine ödeyeceği öğrenildi.

İsmael takımda görmek istiyor

Teknik Direktör Valerien Ismael’in Emrecan ve Emirhan’ı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Fransız çalıştırıcı cuma günü Avusturya kampında düzenlediği basın toplantısında savunma hattını mutlaka güçlendirmek istediklerini belirtirken, Türk oyuncuların önemine de dikkat çekmişti.

Fassnacht olmadı

Beşiktaş'ta transfer gündeminde yer alan Christian Fassnacht'ın Young Boys'un oynadığı ilk maçta gösterdiği performans dikkat çekti. İsviçre temsilcisinin oynadığı ilk mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynayan 28 yaşındaki oyuncunun transferinin zora girdiği öğrenildi.

Cabral'la anlaşma sağlandı

Siyah-beyazlılarda Christian Fassnacht transferinin zora girmesinin ardından ibre yeniden Jovane Cabral'a döndü. 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda Sporting Lizbon'la prensipte anlaşma sağlandı. Yeşil Burun Adaları uyruklu oyuncuyla da transfer için el sıkışıldığı öğrenildi. Jovane Cabral'ın Beşiktaş'tan 1 milyon 100 bin euro kazanacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi. Beşiktaş kurmaylarının transferdeki son bir iki pürüzü çözmeye çalıştığı belirtildi. (Milliyet)