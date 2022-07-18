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Marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı polis o sürücüyü bulup cezayı kesti

Marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı polis o sürücüyü bulup cezayı kesti

İSTANBUL'da aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye 2 bin 215 lira ceza uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, bir sürücünün sosyal medyada paylaştığı, aracıyla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülere ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda TEM Otoyolu Beykoz Kavacık kavşağı yakınında aracıyla makas atıp tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü Ö.K. gözaltına alındı.

Sürücüye "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun "makas atmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yakın takip" maddelerinden 2 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü Ö.K'ye "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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