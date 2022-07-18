Öyle bir sıcak hava geliyor ki Avrupa'yı felç etti sıra Türkiye'de meteoroloji profesörü Orhan Şen söyledi

Sıcak hava dalgası Avrupa'yı kasıp kavurdu. İngiltere’de ilk kez en yüksek uyarı olan ‘kırmızı uyarı’ yayınlandı. Peki aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkileyecek mi? Kritik sorunun yanıtını CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından verdi.

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Avrupa günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Sıcakla birlikte Fransa, İspanya ve Portekiz’de çıkan Orman Yangınları ile mücadele sürüyor.

Portekiz ve Fransa’da 40 derece üstü sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları devam ederken, İngiltere’de ilk kez en yüksek uyarı olan ‘kırmızı uyarı’ yayınlandı.

Portekiz’de perşembe günü 47 derece sıcaklık kaydedildi, Fransa’nın güneyinde ise sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı ifade edildi.

"Cuma gününden itibaren sıcak hava dalgasından etkilenecek"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından Aşırı Sıcak hava dalgasına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "İngiltere kırmızı alarm verdi. Türkiye bu sıcak hava dalgasından bu günlerde etkilenmeyecek. Önümüzdeki Çarşamba günü sıcak hava dalgası Avrupa'dan güney-doğu Avrupa'ya kayması bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki cuma gününden itibaren sıcak hava dalgasından etkilenecek" ifadelerini kullandı.