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Aşırı sıcaklardan dolayı 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti

Aşırı sıcaklardan dolayı 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da 10-14Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 237 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Avrupa'yı esir alan sıcak hava dalgası can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya geliyor.

237 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Carlos III Sağlık Enstitüsü, ülkeyi 10 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan sıcak hava dalgasında 237 kişinin öldüğünü açıkladı.

4 günde kayıplar tırmanışa geçti
İspanyol haber ajansı EFE'ye göre 10 Temmuz'da 15, 11 Temmuz'da 28, 12 Temmuz'da 41, 13 Temmuz'da 60 ve 14 Temmuz'da 93 kişi sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybetti.

Pazar gününden bu yana ülkenin birçok yerinde kaydedilen en aşırı sıcaklıklar dünden itibaren azalmaya başladı.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların en çok Cantabria, Navarra, La Rioja, Badajoz ve Zaragoza'da , Yarımada ve Mallorca'da etkili olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar bol su içilmesini öneriyor
Uzmanlar, bol su içilmesini, insanların evde kalmalarını ve seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.

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