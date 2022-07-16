Yeliz Kuş 'Kanarım' isimli şarkısını yayınladı

Müzik öğretmeni ve şarkıcı Yeliz Kuş, ilk parçası 'Kanarım' ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medyaya yüklenen şarkı ve klip, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Yeliz kuş bir süredir çalışmasını sürdürdüğü Kanarım şarkısını, klibi ile birlikte sevenleriyle paylaştı. Seyhan müzik etiketi ile netd müzik platformunda paylaşılan Kanarım klibi, kısa sürede binlerce kişi tarafından severek dinlendi. Beğeni yağmuruna tutulan şarkı birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kanarım şarkısının söz & müzik ve yönetmenliği Yeliz Kuş'a ait. Bulut Baru'nun düzenlemesini, Bilal Aydın'ın ise kamera operatörlüğünü yaptığı klibin müzik kısmında ise Gümden Yaylı Grubu (Sendur Güzelel) ve Selahattin Güzelel bulunuyor.

Müzik öğretmenliği yapan Yeliz Kuş, Kanarım şarkısı ile ilgili yaptığı açıklamada, babasının müzik ile ilgilenmesini çok fazla istemediğini belirtti. Üniversitede hemşirelik okuyan ve üniversite biter bitmez gizlice konservatuvar sınavlarına girdiğini söyleyen Yeliz Kuş, aynı anda hem hemşirelik yaparken bir yandan da konservatuar okuduğunu açıkladı.

Hayatı boyunca sahne çalışmaları, beste ve söz yazarlığı ile ilgilendiğini belirten Yeliz Kuş, nihayetinde şarkılarını hikaye olmaktan çıkarıp canlandırmaya karar verdiğini ve bu sebeple Kanarım şarkısını çıkarttığını söyledi.

İşte Yeliz Kuş - Kanarım şarkısı ve klibi

Yeliz Kuş - Kanarım şarkı sözleri

Bu bakışı tanırım ben

Bu gülüşü bilirim ben

Giden yine ömrümden, canımdan, kanımdan

Giden yine ömrümden, canımdan, kanımdan

Bana öyle bakma

Bana öyle gülme

Kanarım zannetme

Kanarım yanılırım

Bana öyle bakma

Bana öyle gülme

Kanarım zannetme

Kanarım yanılırım

Bırak yaşlı gözlerimi

Tutma ellerimi

Dağıt canevimi

Artık çağırma adımı

Bağla yollarımı harca yıllarımı

Bana öyle bakma

Bana öyle gülme

Kanarım zannetme

Kanarım yanılırım