Bakan Soylu MHP lideri Bahçeli'nin sözlerini 'Büyüğümüzün nasihatı' diyerek paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Bahçeli'nin dünkü Saraçhane konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini Twitter'dan paylaştı. Soylu, "Büyüğümüz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Saraçhane’de hepimize nasihatı" ifadelerini kullandı.Abone ol
İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için ifadeleri dikkat çekti.
"Son söz" diyerek cümleye başlayan Bahçeli "Bunu yanlış yorumlamayınız, yanlış anlamayınız ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, o anlara ilişkin videoyu "Büyüğümüz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Saraçhane'de hepimize nasihatı: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" notuyla paylaştı.