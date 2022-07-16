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İhracı istenince partiden istifa eden Baki Ersoy MHP'ye geri döndü! Zamlar milletin belini büküyor

İhracı istenince partiden istifa eden Baki Ersoy MHP'ye geri döndü! Zamlar milletin belini büküyor

KAYSERİ Milletvekili Baki Ersoy, katıldığı bir canlı yayında "Zamlar milletin belini büküyor" deyince MHP tarafından ihraç edilmek üzere Disipline sevk edilmiş ardından da istifa etmişti. Ersoy, MHP lideri Devlet bahçeli'nin davetiyle tekrar MHP' üyesi oldu.

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Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından partiye yeniden üye oldu.

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüğümüz, liderimiz sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Baki Ersoy MHP'den neden ihraç edilmek istenmişti?

Baki Ersoy “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı. 
Bunun üzerine Ersoy MHP'den istifa etmişti. 

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