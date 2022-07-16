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Uganda 370 milyar dolarlık maden rezervi buldu

Uganda 370 milyar dolarlık maden rezervi buldu

Uganda'nın Busoga bölgesinde tahmini değerinin 370 milyar dolar olduğu açıklanan nadir toprak elementleri keşfedildi.

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Başkent Kampala'da düzenlenen maden konferansında, ülkede itriyum, galyum ve skandiyum gibi nadir toprak elementlerinin keşfedildiği duyuruldu.

Çeşitli ülkelerden madencilik ve yardımcı endüstrilerdeki potansiyel yatırımcıları bir araya getiren maden konferansında kamuoyuna duyurulan rezervin büyüklüğünün 300 milyon ton olduğu kaydedildi.

Enerji ve Maden Geliştirme Bakanı Ruth Nankabirwa, yaptığı açıklamada, nadir toprak elementlerinin üretiminde Çin'in dünya piyasasına hakim olduğunu belirterek, "Bu keşif, Uganda'nın sanayileşmesini sağlayacak ve bizi uluslararası arenada kilit bir konuma taşıyacak." dedi.

Uganda madenlerinin sürdürülebilir bir şekilde araştırılmasını ve işletilmesini sağlayacaklarını aktaran Nankabirwa, 2024'e kadar çalışmaları tamamlayarak madenleri çıkartmaya başlayacaklarını ifade etti.

Ugandalı madencilik şirketi yetkilisi David Kyagulanyi, yerel basına yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar yürütülen fizibilite çalışmaları maden için daha fazla yatak olasılığının olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Nadir toprak elementleri, otomobil ve uçak parçalarının yapım ve imalatının yanı sıra elektronik devrelerin üretiminde kullanılıyor.

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