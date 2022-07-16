Fırtına kazası! 21 araç birbirine girdi ölenler var

ABD’nin Montana eyaletinde şiddetli toz fırtınası nedeniyle 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin Montana eyaletindeki Hardin kenti yakınındaki otoyolda 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Dün akşam saatlerinde hızı 60 kilometreyi aşan rüzgarın toz fırtınasına neden olduğunu belirten yetkililer, görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle otoyolda yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

Montana Otoyol Devriyesi Çavuşu Jay Nelson, “Görünüşe göre şiddetli rüzgar, görüş mesafesini sıfıra indiren bir toz fırtınasına neden oluyor” dedi. Olay yerindeki ekiplerin enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor.