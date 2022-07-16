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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Kontrollü darbe yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalanlarla 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedi.

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AK Parti sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yine 15 Temmuz Direnişini gölgelemek adına milletimizi şaşırtmayan bir hamle yaptı!" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz’da darbecilerin bizatihi hedefinde olan Cumhurbaşkanımıza saldırdı. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini tek bir twit ile geçiştirirken Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir dizi paylaşımda bulundu. Üstelik, FETÖ terör örgütünü gücendirmeyecek şekilde yazdı; “milletimize kast eden hain terör örgütü”nün ismini zikredemedi! Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor. 'Kontrollü darbe' yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ’yü tek satırla geçiştirip, devletin başı olan Cumhurbaşkanımızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor. Avrupa’nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini dirayetle koruduğunu vurgulayan Çelik şöyle devam etti:

"Uluslararası ilişkilerimiz, sözleşmelere ve müzakerelere göre yürüyor.
Türkiye, müzakere masasında İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirmiş; hassasiyetlerini kayıt altına aldırmıştır. Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz'da dahi ismini zikretmekten çekindiği terör örgütü FETÖ, Cumhurbaşkanımız sayesinde uluslararası bir metinde kayıtlara geçmiştir.
Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin hak ve menfaatleri konusunda ne kadar tavizsiz olduğu tüm tarafların bildiği bir gerçektir."

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