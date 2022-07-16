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Bakanlık kolları sıvadı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT için 5 formül masada

Bakanlık kolları sıvadı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT için 5 formül masada

EYT'liler için geri sayım başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonlar Finlandiya ve Danimarka modelini inceleniyor. Bakanlık EYT'liler için kolları sıvadı. 5 model masada. İşte tüm detaylar...

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Emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı. 3600 ek göstergenin ardından bakanlık, emeklilikte yaşa takılanlar için kolları sıvadı. Takvim netleşmeye başladı. Peki EYT yasası nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? İşte EYT ile ilgili tüm gelişmeler...

Emeklilikte yaşa takılanlar için takvim netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde komisyonlar kuruldu.

Finlandiya ve Danimarka modeli inceleniyor. Hedef Türkiye modelini oluşturmak.

5 model inceleniyor

Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. İlk kısmı emeklilik... Burada prim ve gün sayısı kriter alınacak.

3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.

İkinci formülde ise sigortaya bakılacak. Bu formülde yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek.

Kademeli emeklilik üzerinde çalışılan bir başka model. Almanya modeli olarak da lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl %2 kesintili emeklilik maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor.

4. formül ise prim tamamlama. Bu yöntemde eksim günler tamamlanacak.

5. model ise Finlandiya modeli... Bu modelde ise Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Emeklilik yaşına gelindiğinde ise şartlar normale dönüyor.

Aralık ayında müjde verilecek

Akşam'da yer alan habere göre çalışmalar aralık ayına kadar tamamlanarak yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak.

2023'ün ocak ayıda Emeklilikte Yaşa Takılanların yasal düzenlemesi hayata geçirilecek.

Sözleşmeli personel de gündemde

Çalışma hayatının bir başka başlığı sözleşmeli personel ilişkin de önemli adımlar atılacak. Kamuda ve belediyelerde bulunan tüm sözleşmeli personelleri kapsayacak çalışma ekim ayında Meclis'e gelecek.

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