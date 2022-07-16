BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu! Cinayete kurban gittiğinden korkulan kadın...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu! Cinayete kurban gittiğinden korkulan kadın...

 DENİZLİ’de gece saatlerinde duyduğu bağrışma sesinin ardından kocayla konuşan komşu, çelişkili cümleler sonrası ihbarda bulundu. Güvenlik güçlerinin bir süre ulaşamadığı ve cinayete kurban gittiği düşünülen kadın, eve girileceği sırada başka yerden çıktı.

Abone ol

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bağrışma sesi duyan komşu, havanın aydınlanmasıyla dışarı çıkan kocayla konuştu. Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca karı kocanın telefon numaralarını buldu. Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.’nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı. Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.

Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluğu olmadığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD eski büyükelçisi Jeffrey'den 15 Temmuz çıkışı: FETÖ'yü Türkiye'ye iade edin
ABD eski büyükelçisi Jeffrey'den 15 Temmuz çıkışı: FETÖ'yü Türkiye'ye iade edin
200 milyon dolar buhar oldu! Türk vatandaşlarını fena dolandırdılar
200 milyon dolar buhar oldu! Türk vatandaşlarını fena dolandırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! EPDK'da flaş atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! EPDK'da flaş atamalar
Müjdeyi Erdoğan vermişti! KYK borçları tamamen silinecek mi? İki formül masada
Müjdeyi Erdoğan vermişti! KYK borçları tamamen silinecek mi? İki formül masada
Fen Bilimleri Dersanesi kurucusu Nazmi Arıkan'ın katili Ufuk Akçekaya'nın şeytani kaçış planı deşifre oldu
Fen Bilimleri Dersanesi kurucusu Nazmi Arıkan'ın katili Ufuk Akçekaya'nın şeytani kaçış planı deşifre oldu
Balıkesir'de köy düğününde aileler arasında silahlı kavga çıktı 3 kişi öldü
Balıkesir'de köy düğününde aileler arasında silahlı kavga çıktı 3 kişi öldü
Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü
Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı
Görevden alınan CHP'li Hüseyin Sarı'dan skandal '15 Temmuz' paylaşımı: Gözaltına alındı
Görevden alınan CHP'li Hüseyin Sarı'dan skandal '15 Temmuz' paylaşımı: Gözaltına alındı
Cihat Yaycı Paşa 15 Temmuz'un bilinmeyenlerini anlattı
Cihat Yaycı Paşa 15 Temmuz'un bilinmeyenlerini anlattı