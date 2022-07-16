Cihat Yaycı Paşa 15 Temmuz'un bilinmeyenlerini anlattı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalındaki programda Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'yı konuk etti. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde gündemi altüst edecek açıklamalarda bulunan Cihat Yaycı tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulundu...

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15 Temmuz'un yıl dönümünde bile FETÖ demeye çekinenlerin olduğuna dikkat çeken Hadi Özışık, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İşte Özışık'ın konuya ilişkin yaptığı o açıklamalar;

251 şehidimiz var bunlar hala işin farkında değiller

Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerimizi andık. Bazıları bugün özellikle yapılan yayınlar bu anma törenlerini 'şenlik' yapıyorlar diye duyurdular. 251 şehidimiz o kadar gazimiz var bunlar hala işin farkında değiller. Hala FETÖ'nün ağzıyla veya Cihat Yaycı Paşa'nın ifadesiyle 'Kiripto' bir söylem içerisinde bulunuyorlar. Açık açıkta söylüyorlar biz bunun darbe olduğuna inanmıyoruz diyorlar. FETÖ ile mücadelede hala bu içerisinde olan Cihat Yaycı Paşa FETÖ'nün sadece Dünya'da değil Türkiye'de de çok güçlü olduğunu ve hazırlık içerisinde olduğunu söylüyor. 6 yıl geçti, ne değişti, ne oldu, bundan sonra ne olur, tehlikenin neresindeyiz, tehlike devam ediyor mu ve planları ne?

Hadi Özışık'ın youtube kanalındaki programda soruları yanıtlayan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz Darbe girişimine inanmayanlara tepki gösterdi.



15 Temmuz darbe girişimi tiyatro mu?

Yaycı açıklamasında; "Darbe inanmıyorum diyenler var. Ya Allah aşkına o gece özel harekatı bombalayanlar kimlerdi? Kim uzaylılar mı bombaladı. Ben amiralim. Ben amiral olduğum halde benim bu darbe girişiminden haberim yokta sadece FETÖ’cülerin nasıl haberi oluyor, nasıl tiyatro bu? Ben görevden alınıyorum FETÖ’cü emri ile biz de tutunacaklar listesindeyiz. Devletin askeri helikopterini alıp Yunanistan kaçmadılar mı? Nasıl tiyatro? Halkı tanklarla ezenler neredeler, ateş edenler neredeler? Hepsi bunların unutuldu. Ben hükümeti de başarısız buluyorum. Darbeyi doğru düzgün anlatamıyor. Siyasi malzeme yapmayı boşversinler.

Tiyatro diyenler ya darbeyi anlamışlar ya FETÖ’yü anlamamışlar

Ya kardeşim Hava Harp Okulu öğrencileri hepsi niye otobüslere bindirilmedi? Niye tek tek seçerek bindirildi? Gemiler bütün gemiler harp gemileri seyre kalktı, boğazlara tuttu, boğazları trafiğe kapattılar niye saklanıyor bunlar? Moda önlerinde fırkateynle İstanbul’a top atışı yapıldı. İstanbul’a son top atışı kim tarafından yapılmıştır. 1919’da İngilizler tarafından. Bu nasıl tiyatro deniliyor? Bunlara tiyatro diyenler ya darbeyi anlamışlar ya FETÖ’yü anlamamışlar" dedi.

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