Bodrum'da yemek faturası şok etti! Su 68 lira, hamburger 395, pizza 425 lira...

Kurban Bayramı tatilinde İstanbulluların akın ettiği Bodrum'da tatilcilere kesilen fahiş faturalar sosyal medyada tartıma çıkardı. 27 bin TL tutan hesapta bir suyun 68 lira olması, hamburger için ise 400 liralık fiyat yansıtılması dikkat çekti.

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzbinlerce insanı ağırlayan tatil cenneti Bodrum, yine pahalı olan yiyecek içecek fiyatları ile gündeme geldi. Bir tatilci Bodrum'daki ünlü restoranlardan birine ait olan adisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

27 bin TL tutarındaki hesap gündem oldu. Hamburgerden pizzaya çeşitli yiyecek ve içeceklerin yer aldığı hesap fişinde suyun fiyatı da tepki çekti.

Masaya servis ücreti 3 bin 100 TL

14 Temmuz 2022 gününe ait olan faturada 9 adet 33 ml'lik su için 612 TL ücret yansıtıldı. Bu hesaba göre 1 tane suyun fiyatı 68 liraya denk geliyor.

1 adet hamburger için 395, 1 adet pizza için ise 425 TL ücret alındı.

Sigaranın 100 lira olduğu faturada Türk Kahvesi 62 lirayken servis ücret için de 3 bin 100 TL fiyat çıkartıldı.