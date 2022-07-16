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Bakan Koca duyurdu: Görevlilere saldıran kişi tutuklandı

Bakan Koca duyurdu: Görevlilere saldıran kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı." dedi.

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Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı.

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