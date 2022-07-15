CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz sözleri: Bizzat Erdoğan'ın göreve getirdiği insanlardır

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç beraberindeki heyetle birlikte, önceki gün alevlerin sardığı Datça'da açıklamalarda bulundu. Özkoç 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada; Bu darbe kalkışması sinsi bir şekilde göreve yerleştirilmiş insanlarla değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği generallerin yaptığı bir darbe kalkışmasıdır" dedi.

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Önceki gün yangın çıkan Datça’nın Mesudiye-Döşeme kesiminde incelemelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaptığı basın açıklamasında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bizzat Erdoğan'ın göreve getirdiği insanlardır"

Türkiye'de bu darbe mümessilleri sinsi bir şekilde göreve gelen insanlar değildir, bizzat Erdoğan'ın göreve getirdiği insanlardır. O günlerde vatan ve millet mücadelesi veren subaylar varken FETÖ'cü subaylar bizzat görevlendirildi. Bunun en önemli kanıtı ise, Erdoğan'ın sağ kolu olan Şaban Dişli'nin abisi Mehmet Dişli'dir. Sonuna kadar korunmuş ve önemli görevlerde tutulmuştur. FETÖ'yü öven Adalet Bakanı bugün görevdedir. Siyasi ayağı ise bugün Ankara'dadır, iktidarın içindedir. Ona methiyeler düzen Soylu, hâlâ görevdedir. Onun için ağlayan kişilerden biri de Bakan Nebati'dir. Bu yüzden Türkiye dikkatli olmak zorundadır.