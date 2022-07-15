Sela nedir ne için okunur sela ne zaman okunur Türkçe anlamı nedir?

Bugün 15 Temmuz, FETÖ'nün hain darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 6. yılı yurtta birlik ve beraberlik içinde kutlandı. Gündüzünde farklı etkinlik ve anmalarla geçirilen 15 Temmuz'un gecesinde de 90 bin camide sela okunacak. Peki sela nedir, neden okunur, sela anlamı nedir? Davet anlamına gelen sela cuma namazından önce cumaya çağırmak için ve cenaze namazına davet için okunur.

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Sela nedir, sela neden okunur ve selanın Türkçe anlamı nedir soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 6. yılında 15 Temmuz gecesi 90 bin camide birden sela okundu. Peki sela neden okundu, hangi durumlarda sela okunur?

Sela nedir: Bir haberleşme yöntemi olan sela, dinî mûsikî kavramı olarak okunan davet anlamına gelir. Müslümanlara ibadetlerini hatırlatmak ya da önemli bir olayı anımsatma için okunur. Genellikle Cuma namazlarından önce veya cenaze namazını haber vermek amacıyla karşımıza çıkıyor.

CUMA, BAYRAM VE CENAZE SELA'LARI: Cuma ve bayram selâsı: Cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunur. Önceleri bayram ve cuma namazlarından önce dilkeşhâveran makamında okunur. Bu salâ içinde Cuma Sûresi'nin cuma namazıyla ilgili ayeti ve hadislerden bölümlerde söylenirdi. Anadolu'nun yerinde pazartesi ve perşembe geceleri hatta bazı yerlerde her vakit okunurdu. Cenaze salâsı; vefat haberinin duyurulması maksadıyla hüseyni okunan salât-ü selâm ile cenâzenin kabre götürülüşü sırasında düzenlenen cenaze alayında ve definden sonra okunan salâ olmak üzere iki çeşittir. Salât-ı Ümmiyye; bazı dinî törenlerde ve dinî günlerde, kısaca salât-ü selâm getirilmesidir. Ölümü haber vermek için, mahallede bir cenaze varsa hüzünlü bir sesle okunmaya başlar. Cenaze selasında, farklı olarak ölümle ilgili hadis ve ayetler okunuyor. "Vakit geçmeden önce namaz kılmakta acele ediniz, ölüm gelmeden tövbede acele ediniz." hadisleriyle "Her canlı ölümü tadacaktır, Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz." ayetleri okunur.

İki özel durumun dışında halka yapılan saldırı girişimi üzerine de hem tepki hem haber verme amacıyla selâlar okunuyor.

SELÂ VE ANLAMI

"Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!"

MEALİ:

"Ey Allah'ın Resûlu, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Mahlukatının Hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!"