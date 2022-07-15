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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener FETÖ demeden 15 Temmuz'u andı

Meral Akşener FETÖ demeden 15 Temmuz'u andı

Meral Akşener'in Twitter hesabından yaptığı 15 Temmuz anma mesajında darbenin faili FETÖ ibaresini kullanmaması dikkat çekti.

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FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yılında Türkiye'nin verdiği demokrasi şehitleri anılıyor.

Kanlı gecede demokrasi için FETÖ'nülerin kullandığı tankların önüne yatarak yaralanan demokrasi gazileri ise tekrar tebrik ediliyor.

Bu kapsamda siyasetten sanata, spordan birçok camiaya anma mesajları yayınlanıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de onlardan biri.

Akşener anma mesajını Twitter'dan Türk bayraklı bir görselle yaptı.

FETÖ demeden 15 Temmuz'u andı
15 Temmuz etiketini de kullanan Akşener, "Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk Milleti'nin, devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı'nın paylaşımında darbenin sorumlusu FETÖ'ye değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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