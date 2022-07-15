Niğde'de feci kaza! Kamyonla çarpıştı karı koca yola savruldu

NİĞDE'den kaza haberi geldi. Bor ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti.Abone ol
M.A. idaresindeki 51 BL 558 plakalı kamyon, Altunhisar Kavşağı'nda, Hikmet Türk'ün (48) kullandığı 51 KV 519 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi Özlem Türk'ün (44) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, Bor Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.