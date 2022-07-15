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Darbe girişimi gecesi sela okuduğu için dövülen müezzin o geceyi anlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Darbe girişimi gecesi sela okuduğu için dövülen müezzin o geceyi anlattı

Hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, “Selalarımızı okuduktan sonra bu 3 vatan haini kardeş ‘Bu memlekette darbe olayı olacak’ diyerek bizi darp ettiler. Kaldırım taşıyla darp edildim." dedi.

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İzmir’in Narlıdere ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında Devlet Övünç Madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı.

Sela okuduğu için 3 kişi tarafından taşlı saldırıya uğradığını belirten Kuzgun, hainlerin caminin camlarını da kırdıklarını ve ‘Bu darbe olacak’ diye bağırdıklarını söyledi.

Kuzgun, “İzmir’in Narlıdere ilçesi Kutlu Yalvaç Camii'nde görev yapıyordum. Bize 15 Temmuz 2016 yılında memleketimizde darbe olayı olduğunu söylediler. Biz de camilerimize giderek sela okuduk. Selalarımızı okuduktan sonra 2’si erkek, 1’i kadın 3 kişi ‘Niçin sela okuyorsunuz?’ diyerek bize küfür etmeye başladılar ve ‘Bu darbe gerçekleşecek’ dediler. Ben de ‘Bu darbe gerçekleşmeyecek’ dedim. Darbenin gerçekleşmemesi için elimizden geleni kanımızın son damlasına kadar sela vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Selalarımızı okuduktan sonra bu 3 vatan haini kardeş ‘Bu memlekette darbe olayı olacak’ diyerek bizi darp ettiler. Kaldırım taşıyla darp edildim. Camilerimizin camlarını kırdılar. 15 dakika boyunca darp edildim. 15 gün yataktan çıkamadım. Mahkemede darp etmediklerini söylüyorlar ancak raporlarımızda bütün delillerimiz var. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi darbeler göstermesin” diye konuştu.

“Kanımın son damlasına kadar vermeye hazırım”
Böylesi bir darbe girişimi yaşanması halinde yeniden sokaklara çıkacağını söyleyen Kuzgun, “15 Temmuz unutulmayacak bir olay. Allah bize bir daha böyle bir darbe göstermesin. İnsan o günleri hatırladıkça memleketin elden gitmesinden korkuyor. Vatanı, milleti, toprağı için kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırım. Vatanımızın bir karış toprağını bu vatan hainlerine teslim etmeyiz. Çok büyük bir hain bunlar. Allah göstermesin ama bir daha böyle bir olay yaşansa ben de hemen evimin balkonuna çıkar sela veririm. Sokaklara dökülün, bu vatanımıza sahip çıkın diye seslenirim. Ben bu vatan için şehit olmaya hazırım” dedi.
Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, silahlı terör örgü FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun’u evinde ziyaret etti. Kaymakam Kantay’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşe Çukurova, Yunusemre Müftüsü Nedim Bakır, Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlisi Ramazan Toprak da eşlik etti. Kaymakam Kantay, gazi Kuzgun ve ailesine çiçek takdim ederek, çeşitli hediyeler verdi.

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