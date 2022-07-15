4A SSK emekli sandığı maaşları ödeme takvimi 2022 ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli maaş zammı, TÜİK tarafından 4 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon rakamları ile netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı oranı yüzde 42,35 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alacakları tarihi araştırırken ödeme takvimi belli oldu. İşte, 4A,4B,4C emekli maaşlarının yatacağı tarihler...

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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından büyük bir heyecanla beklenen zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih netleşti. 4 Temmuz günü açıklanan enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı oranı da belli oldu. En düşük emekli maaşının 3500 TL'ye çıkarıldığı açıklanırken milyonlaların gözü "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 4A,4B,4C zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih ve ödeme takvimi...

Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu: Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.

Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Temmuz zammı ardından zamlı maaş için ödemelerin bayram öncesi yani 8 Temmuz tarihinden önce yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.