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Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu kartelinden rakiplerine korkunç infaz

Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu kartelinden rakiplerine korkunç infaz

MEKSİKA'nın en tehlikeli uyuşturucu karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli, üç adamın kafasını kestiği bir video paylaştı. Dehşete düşüren videoda kurbanların DEAŞ yöntemiyle infaz edilmesi dikkat çekti.

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Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin tetikçileri, DEAŞ tarzı şok edici bir video yayınladı. Videoda suikastçiler rakip kartelin üç adamının kafasını kesti. Videodaki kişilerin Meksika'nın en çok aranan adamı Nemesio 'El Mencho' Cervantes tarafından yönetilen bir suç grubu olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin üyeleri olduğu bildiriliyor.

Posta'nın haberine göre; Katliamlarıyla ünlü olan kartel, yakın zamanda rakiplerine şiddetin sonlanması ve cinayetlerin kontrol altına alınması için çağrıda bulunmuştu.

Yayınlanan klipteki kurbanlar ise Pájaros Sierra'nın üyeleriydi. Bu grup bir dönem Jalisco'nun emrindeydi ancak dağıldıktan sonra birbirleriyle sürekli savaş halindeler.

Meksikanın en tehlikeli karteli, rakiplerini korkunç şekilde infaz etti

"Kafasını cesedin yanına koyun"

Videodaki suikastçılar, Pájaros Sierra'nın diğer üyelerini de adres vererek tehdit ediyor. Videoda ayrıca bir suikastçının "Kafasını cesedinin yanına koyarsınız, böylece yuvarlanmaz." dediği duyuluyor.

Kartelin uyguladığı infaz yöntemi, DEAŞ'in yöntemiyle birebir bağdaşsa da diğer karteller de yakın zamanda kanlı propaganda videosunu taklit etti.

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