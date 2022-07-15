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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! 15 Temmuz gram ve çeyrek fiyatı...

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! 15 Temmuz gram ve çeyrek fiyatı...

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşle paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 959 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 957 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 957,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.573 lira, Cumhuriyet altını da 6.395 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 1.702 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de güçlenen resesyon endişelerinin dolar talebini artırarak altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

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